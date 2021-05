Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brandermittlungen aufgenommen.

Hemer (ots)

Feuerwehr muss Brand löschen

Unbekannte entzündeten gestern Abend, gegen 22:40 Uhr, in einem Kleingarten am Droste-Hülshoff-Weg einen Autoreifen, welcher unter Nadelhölzern lag. Der Brand wurde durch die hinzugezogene Feuerwehr gelöscht, es entstand Sachschaden an einem angebrannten Baum. Die Polizei hat ihre Brandermittlungen aufgenommen.

