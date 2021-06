Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht im Wangerland - Polizei sucht Zeugen

Horumersiel (ots)

Am Dienstag, den 22.06.2021, ereignete sich im Zeitraum von 12.00 Uhr bis 14.15 Uhr in der Straße "Am Tief" in Horumersiel in Höhe der Hausnummer 2 auf dem Parkplatz eines dortiges Schnellrestaurants eine Unfallflucht, bei der ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Einparken, Ausparken oder Wenden den ordnungsgemäß geparkten schwarzen Pkw Daimler an der hinteren Stoßstange beschädigte. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort. Am Pkw Daimler stellten die Beamten bei der Unfallaufnahme weiße Farbanhaftungen fest. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation im Wangerland unter der Rufnummer 04463 80891-0 entgegen.

