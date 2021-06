Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Mehrere Farbschmierereien in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Die Polizei Wilhelmshaven erhielt am gestrigen Tage Kenntnis von mehreren Sachbeschädigungen, die sich der Nacht von Montag auf Dienstag im Wilhelmshavener Stadtteil Heppens ereigneten. Konkret wurden in der Herbertstraße, Fichtestraße, Holtermannstraße, Hegelstraße, im Mühlenweg sowie in der Widukindstraße 13 Pkw, zwei Wohnmobile, die Plane eines Anhängers, die Hauswand eines Wohnhauses sowie ein Garagentor mit schwarzen Farbschmierereien beschädigt. In der Herbartstraße Ecke Kirchreihe sowie im Mühlenweg war außerdem jeweils ein Stromverteilerkasten, in der Holtermannstraße die Fensterscheibe eines Geschäftes betroffen. Aufgrund der verwendeten Farbe und der Schriftzüge ist von einem Zusammenhang auszugeben. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

