Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Neubau in Wilhelmshaven in Brand geraten - Keine Verletzten

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 16:15 Uhr, geriet aus bisher ungeklärter Ursache die Außenfassade eines dreistöckigen Neubaus in der Freiligrathstraße in Brand. Während der Löscharbeiten durch die Feuerwehr wurde die Freiligrathstraße vorübergehend gesperrt. Es wurden keine Personen verletzt. Die Höhe des Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden. Die Brandursachenermittlung dauert an.

