Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Bremsen Sie Diebe rechtzeitig aus - Eine Aktion zur Aufklärung und Prävention! Stadt und Polizei Varel startet neues Präventionsprojekt! (mit Bild)

Bild-Infos

Download

2 Dokumente

Varel (ots)

Das Auto ist für Diebe nach wie vor interessant! Die Vorgehensweise der Täter ist dabei fast immer identisch: Auf ihren Diebeszügen gelangen sie durch Einschlagen der Seitenscheibe ins Fahrzeuginnere. Die Tat an sich dauert oft nur wenige Minuten, wenn nicht sogar Sekunden! Auto-Einbrecher haben es in der Regel besonders auf Mobiltelefone, Notebooks sowie sonstige zurückgelassene Gegenstände wie Handtaschen oder Kleidung mit Scheckkarten, Papieren und Bargeld abgesehen. Gegenstände, die schnell und unauffällig mitzunehmen sind! Immer wieder ereignen sich derartige Taten auch im Landkreis Friesland und in Varel, sei es auf Pendler- und Waldparkplätzen oder mitten in der Stadt! Die Stadt Varel und die Polizei Varel nahmen diesen Umstand nun zum Anlass, im Rahmen der seit 2012 bestehenden Sicherheitspartnerschaft, in der bereits zahlreiche Aktionen und Projekte erfolgten, sich konkret den Diebstählen aus Fahrzeugen zu widmen. Der Startschuss erfolgte heute Vormittag. Der Bauhof stellte Hinweisschilder auf folgenden Parkplätzen auf: - Oldenburger Straße (Waldeingang) - Oldenburger Straße (Friedhof) - Haferkampstraße (Hallenbad) - Mühlenteichstraße - Dangast (Quellbad) Die Schilder verbreiten eindeutige Botschaften: STOPP dem Diebstahl! Lassen Sie keine Wertsachen im Auto! Schließen Sie ihr Fahrzeug ab! Bei einem Vor-Ort-Termin kamen die Verantwortlichen der Aktion, Gerd-Christian Wagner (Bürgermeister der Stadt Varel), Holger Boomhuis (Ordnungsamt Varel), Rainer Schönborn (Leiter des Polizeikommissariates Varel) sowie Eugen Schnettler (Präventionsbeauftrage der Polizei Varel) auf dem Waldparkplatz in der Oldenburger Straße zusammen. In den folgenden Wochen werden Eugen Schnettler und Holger Boomhuis die Parkplätze bestreifen und bei Fahrzeugen, die Gegenstände im Fahrzeug offen liegen lassen, Anhänger (siehe Anlage) an der Windschutzscheibe oder am Türgriff mit Hinweisen hinterlassen. Auf der Rückseite des Anti-Klau-Anhängers der Polizei ist eine Checkliste mit wichtigen Tipps zu finden, an die es zu denken gilt, bevor das Auto verlassen wird. Der Anhänger wird am Rückspiegel angebracht. Von außen signalisiert er einem potenziellen Dieb klar: Hier ist nichts zu holen. Die Polizei warnt immer wieder davor, Gegenstände beim Verlassen im Fahrzeug zu belassen und rät ausdrücklich: - Lassen Sie keinerlei Gegenstände sichtbar im Fahrzeug liegen. - Auch Behältnisse, die für den Eigentümer wertlos erscheinen, könnten das Interesse von Straftätern wecken. - Beachten Sie, dass für solche Pkw-Aufbrüche oft nur kurze unbeobachtete Momente zur Tatbegehung ausreichen! - Bieten Sie den Tätern keine Gelegenheiten und sichern Sie Ihr Eigentum! - Weitere Tipps erhalten Sie auch unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell