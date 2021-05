Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mahnwache verläuft störungsfrei

Gelsenkirchen (ots)

Rund 300 Menschen haben am Freitagnachmittag, 14. Mai 2021, an der Mahnwache an der Synagoge in der Gelsenkirchener Altstadt teilgenommen. Begleitet wurde die Mahnwache von einer Vielzahl an Einsatzkräften der Polizei. Die Veranstaltung verlief störungsfrei.

