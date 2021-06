Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei sucht gezielt zwei Jogger sowie weitere Zeugen nach Vorfall im Mühlenweg

Wilhelmshaven (ots)

Am gestrigen Nachmittag erhielt die Polizei Wilhelmshaven Kenntnis von einem Vorfall, der sich am Dienstag, den 22.06.2021, gegen 12.50 Uhr im Mühlenweg ereignet haben soll. Demnach soll ein 8-jähriges Kind von der Friederikenstraße in den Mühlenweg zu Fuß unterwegs gewesen und im Mühlenweg von einem unbekannten Radfahrer angesprochen und geschubst worden sein. Zwei bislang unbekannte joggende Passanten, ein Mann und eine Frau, seien dazwischen gegangen, worauf die unbekannte Person geflüchtet sei. Der Minderjährige zog sich leichte Verletzungen am Bein und an der linken Hand zu. Im Rahmen der Ermittlungen wendet sich die Polizei mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung: Die zwei Passanten sowie weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden geben, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell