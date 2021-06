Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zeugen nach Unfall zwischen grauem Auto und sechsjährigem Radfahrer in Rauchstraße gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Fasanenhof:

Zeugen eines Unfall, der sich am gestrigen Mittwochmittag an der Kreuzung Rauchstraße/ Kolitzstraße im Kasseler Stadtteil Fasanenhof ereignete, suchen die zuständigen Ermittler der Kasseler Polizei. Wie der beteiligte sechsjährige Fahrradfahrer aus Kassel später den aufnehmenden Polizisten des Reviers Nord schilderte, war er gegen 12 Uhr gemeinsam mit seiner neunjährigen Schwester unterwegs. Sie fuhren von der Ihringshäuser Straße kommend auf der Rauchstraße in Richtung Fauststraße, als plötzlich von links aus der Kolitzstraße ein graues Auto kam und den Kindern die Vorfahrt nahm. Der Pkw erfasste das vordere Rad des Sechsjährigen, der daraufhin zu Fall kam. Nach dem Zusammenstoß hielt der Autofahrer sofort an und erkundigte sich bei dem Jungen, ob alles in Ordnung sei. Nachdem der Radfahrer dies bejaht hatte, setzte der Mann seine Fahrt fort. Der Sechsjährige und seine Schwester fuhren anschließend nach Hause, wo der Vater die Polizei verständigte, da sich der Junge leichte Verletzungen am Unterarm zugezogen hatte. Auch das vordere Schutzblech des pinken Kinderfahrrads wurde leicht beschädigt. Nach Angaben der Kinder handelte es sich bei dem grauen Auto möglicherweise um eine SUV. Der Fahrer des Wagens hatte schwarze Haare.

Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel.: 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell