POL-COE: Coesfeld, Rekener Straße

Mehrere Taschendiebstähle, Täter flüchten - Zeugen gesucht

Am 17.04.2021 ist es in der Zeit von 11.30 Uhr bis 13.45 Uhr im Verbrauchermarkt Lidl an der Rekener Straße in Coesfeld zu mindestens drei Taschendiebstählen gekommen.

Betroffen sind drei Frauen aus Coesfeld (zwei 70-Jährige und eine 79-Jährige). Eine führte ihre Geldbörse in ihrer Handtasche am Körper, eine hatte ihre Handtasche im Einkaufswagen abgelegt und eine hatte ihr Bargeld lose in der Jackentasche. Alle drei bemerkten den Diebstahl an sich nicht.

Die 70-jährige Geschädigte gibt jedoch an, während des Einkaufens seien ihr zuvor zwei Personen aufgefallen, die immer wieder ihre Nähe gesucht hätten.

Einer der beiden Personen sei schlank gewesen, bei einer Körpergröße von ca. 1,80m.

Die andere Person beschrieb die Geschädigte als stark untersetzt und ca. 1,75m groß.

Beide seien gepflegt gewesen und hätten kurze dunkle Haare gehabt. Das Alter schätzte die Geschädigte auf 18-20 Jahre.

Hinweise an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

