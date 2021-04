Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Hauptstraße

Geldbörse aus Jutetasche gestohlen

Coesfeld (ots)

Einer 79-jährigen Osterwickerin entwendeten am Samstag (17.04.2021) gegen 11.30 Uhr unbekannte Täter ihre Geldbörse aus der von ihr mitgeführten Jutetasche. Die Osterwickerin befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem Verbrauchermarkt auf der Hauptstraße in Rosendahl, Osterwick und hatte die Jutetasche in ihrem Einkaufswagen liegen.

Erst an der Kasse bemerkte sie den Diebstahl.

Hinweise an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Die Polizei rät keine Wertgegenstände im Einkaufswagen zu deponieren.

