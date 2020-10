Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zehnjähriger schwer verletzt

Papenburg (ots)

Am Montagmittag kam es auf der Straße Splitting rechts in Papenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer. Ein Zehnjähriger verletzte sich dabei schwer. Der Junge war mit seinem Fahrrad gegen 13 Uhr auf dem Radweg in Richtung Papenburg unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er vom Weg ab und stürzte seitlich gegen einen in Richtung Surwold fahrenden VW. Das Kind wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ist auf der Suche nach weiteren Zeugen des Vorfalls. Sie werden gebeten sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

