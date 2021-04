Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Münsterstraße

Taschendiebstahl

Coesfeld (ots)

Am 09.04.21 in der Zeit von 11:45 Uhr bis 12:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter einer 84-jährigen Dülmenerin in einem Verbrauchermarkt in Dülmen auf der Münsterstraße, aus ihrer Jackentasche die Geldbörse. In dem Portemonnaie befanden sich neben Bargeld noch diverse Ausweisdokumente.

Den Diebstahl an sich bemerkte die 84-Jährige nicht. Erst an der Kasse fiel ihr der Verlust auf.

Hinweise an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell