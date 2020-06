Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Einbruch

Bad Bergzabern (ots)

Bisher unbekannte Täter versuchten zwischen dem 23.6. und dem 26.6.20 in den Betreuungsraum der Ökumenischen Sozialstation in der Herzog-Wolfgang-Straße einzubrechen. Hierbei hebelten die Täter an der Abdeckung des Schließzylinders, konnten diesen aber nicht öffnen. Es blieb beim Versuch. Der Schaden dürfte bei ca. 100.- EUR liegen.

