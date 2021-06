Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall machte eine 3-stündige Vollsperrung der B 210 erforderlich

Jever (ots)

Am 25.06.2021, 14.11h, kam es auf der B210, zwischen den Anschlussstellen Jever-Mitte und Jever-Ost, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein PKW, eine Sattelzugmaschine und ein LKW beteiligt waren.

Ein PKW Fahrer eines Opel Astra befuhr die zweispurige B210, aus Schortens kommend, in Richtung Wittmund. Er geriet dabei vom rechten Fahrstreifen in den Gegenverkehr. Hier kam es zu einem Zusammenstoß mit der linken Seite des Sattelzuges und anschließend in die linke Seite eines folgenden LKW. Bei der Kollision wurde der PKW Fahrer schwer verletzt, der Fahrer des LKW leicht.

Die B210 war für ca. 3 Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell