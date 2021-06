Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel für das Wochenende 25.-27.06.21

Varel (ots)

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln Zetel - Am Freitag, 25.06.2021, gegen 18.00 Uhr wurde ein Pkw-Fahrer in der Bohlenberger Straße in Zetel angehalten und kontrolliert. Während der Überprüfung des Fahrers wurden körperliche Auffälligkeiten festgestellt, die auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung des 34- jährigen Wittmunders hindeuteten. Ein durchgeführter Drogenschnelltest zeigte positiv auf die Beeinflussung mit Marihuana an. Anschließend ist dem Mann in der Dienststelle des Polizeikommissariats Varel eine Blutprobe entnommen worden. Die Weiterfahrt mit seinem Pkw wurde ihm untersagt. Auf den Mann kommt jetzt ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss zu.

Verkehrsunfallflucht - Gegen Treppenabmauerung gefahren Varel - Bereits am 22.06.2021 im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr kam es in der Bergstraße in Varel zu einer Beschädigung der Abmauerung von Treppenstufen an einem Wohnhaus. Der Vorfall wurde erst am Morgen des 25.06.2021 zur Anzeige gebracht. Gegenüberliegend des Wohnhauses ist eine Baustelle eingerichtet. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Beschädigung im Zusammenhang mit dem Zulieferverkehr zur Baustelle entstanden sein könnte. Zeugen die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04451-923115 mit der Polizei Varel in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht - Geschädigter gesucht Zetel - Am Freitag, 25.06.2021, in der Zeit zwischen 08.30 Uhr und 09.00 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Zetel zu einem Verkehrsunfall. Eine 52-jährige Pkw-Fahrerin musste einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen und touchierte ein auf dem Parkstreifen geparktes Fahrzeug. Nachdem die Dame zunächst weitergefahren war, kehrte sie zum Unfallort zurück. Das durch sie vermutlich beschädigte Fahrzeug stand dort allerdings nicht mehr. Die Dame brachte den Sachverhalt bei der Polizei zur Anzeige. Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Gesucht wird der Eigentümer des vermutlich beschädigten Fahrzeuges. Zeugen die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum gesuchten Fahrzeug geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 04451-923115 mit der Polizei Varel in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall - Zwei leicht verletzte Personen bei Auffahrunfall Varel - Am Freitag, 25.06.2021 um 11:15 Uhr, fuhren drei Fahrzeuge auf der Urwaldstraße (B 437) im Bereich Zetel hintereinander. Dass das erste Fahrzeug verkehrsbedingt halten musste fiel dem 32-jährigen Fahrer des dritten Pkw in der Reihe nicht oder zu spät auf. Er schaffte es nicht mehr sein Fahrzeug anzuhalten und fuhr auf den vor ihm befindlichen Pkw auf. Dieser wiederrum wurde auf einen weiteren Pkw aufgeschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 17.500 Euro. Die 52-jährige Fahrerin des mittleren Pkw sowie der 44-jährige Fahrer des dritten Pkw verletzten sich bei dem Unfall leicht. Sie wurden zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch beauftragte Abschleppunternehmer geborgen werden

