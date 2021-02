Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Parkendes Auto beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Einen Schaden an einem VW Golf hat ein Autofahrer am Mittwoch verursacht. Ohne sich darum zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weg. Die Halterin des Wagens gab an am Mittwoch zunächst an der Medicusstraße geparkt zu haben, anschließend fuhr sie auf einen Parkplatz in der Maxstraße Höhe des Anwesens Nummer 17. Als sie dort wieder zu ihrem Wagen zurückkehrte, bemerkte sie den Schaden an dem linken Kotflügel. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf einem der beiden Parkplätze beschädigte der Unbekannte den Golf.

Jetzt ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht. Die Beamten bitten um Hinweise: Wem ist zwischen 9:50 Uhr und 11:50 Uhr etwas Verdächtiges aufgefallen? Wer hat den Unfall beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

