POL-WHV: Unfallflucht in Wilhelmshaven - Radfahrerin leicht verletzt - Unbekannter Fahrzeugführer setzt seine Fahrt fort - Wer kann Hinweise geben?

Wilhelmshaven (ots)

Auf dem Neuengrodener Weg Höhe Lönsweg kam es am 25.06.2021 gegen 11.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ursächlich sei nach Zeugenaussagen das Fahrverhalten eines silberfarbenen Pkw Skoda Oktavia mit Wilhelmshavener Kennzeichen, der vom Lönsweg auf den Neuengrodener Weg eingebogen sei. Hierbei sei der Fahrzeugführer einen so weiten Bogen gefahren, dass eine Fahrradfahrerin, die den Neuengrodener Weg befuhr, ausweichen musste. Sie kam dabei zu Fall und verletzte sich dabei an den Händen. Der Fahrzeugführer fuhr anschließend in Richtung Süden weiter, ohne sich um die Verletzte, die auch anschließend Schäden an ihrem Rad hatte, zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

