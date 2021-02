Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Erleichterung für den Güterverkehr aus Italien/ Testnachweis an der Grenze zu Österreich nun auch in italienischer Sprache möglich

München (ots)

Die Bundespolizei akzeptiert bei den Grenzkontrollen als Nachweis, der eine Infektion mit SARS-CoV-2 ausschließt, nur ein ärztliches Zeugnis oder ein Testergebnis nach den Anforderungen des Robert Koch-Instituts (RKI). Bisher mussten diese PCR-Test- beziehungsweise Antigen-Test-Nachweise ausschließlich in Deutsch, Englisch oder Französisch verfasst sein. Zusätzlich werden ab sofort auch Testnachweise in italienischer Sprache anerkannt - aber nur an der deutsch-österreichischen Grenze und nur beim Güterverkehr aus Italien.

