Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei Schortens sucht Zeugen nach Unfallflucht in der Bahnhofstraße

Schortens (ots)

Am Freitag, 25.06.21, wurde ein weißer Kleintransporter von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren und auf der rechten Seite beschädigt. Das Fahrzeug stand in der Zeit von 12.00 bis 14.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Küchenstudios in der Bahnhofstraße in Schortens.

Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Rufnummer 04461-984930 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell