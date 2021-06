Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Jever

Jever (ots)

Am 22.06.2021 wurde ein grauer Pkw BMW in der Straße Am Kirchplatz in Höhe der Hausnummer 13 unweit vom Glockenturm von einem unbekannten Verursacher im Zeitraum von 17:10 Uhr bis 17:50 Uhr beschädigt. Das Verursacherfahrzeug hat offensichtlich eine rote Lackierung. Am Pkw des Geschädigten entstand hinten links ein Schaden.

Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 92110 in Verbindung zu setzen.

