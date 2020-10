Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbruch in Telekom-Shop am frühen Sonntagmorgen - Täter flüchtig

Unna (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (04.10.2020) gegen 07:00 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in den Telekom-Shop auf der Bahnhofstraße ein und entwendete offenbar mehrere Smartphones und Tablet-Computer. Der Unbekannte flüchtete anschließend in Richtung Bahnhof. Die polizeiliche Fahndung verlief negativ. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, mittlere Größe, normale Statur, komplett dunkel gekleidet mit Kapuzenjacke, Kapuze auf, mit dunkler Kappe darunter und Tuch oder Schal vor dem Gesicht, dunkle Umhängetasche. Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst Hinweise zur der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder unter 02303 921 0 zu melden.

