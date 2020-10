Polizei Dortmund

POL-DO: Unfall sorgt für mehrstündige Sperrung: Lkw kippt im Kreisel A 45

A 4 in Richtung Köln um

Dortmund (ots)

Ein umgekippter Lkw hat am Donnerstagnachmittag (22.10.) auf der A 4 bei Wenden für eine mehrstündige Sperrung gesorgt. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Nach ersten eigenen Angaben war ein Lkw-Fahrer aus Polen gegen 16.40 Uhr auf der A 45 in Fahrtrichtung Dortmund unterwegs. Im Autobahnkreuz Olpe Süd beabsichtigte er von dieser auf die A 4 in Richtung Köln zu wechseln. Beim Befahren des Kreisels verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kippte im Kurvenbereich um. Der 29-Jährige aus Polen wurde verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen musste die Richtungsfahrbahn Köln für etwa vier Stunden gesperrt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 30.000 Euro.

