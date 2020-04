Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.04.2020 mit Beiträgen aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn, sowie einem Beitrag aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Verkehrsunfall mit drei Verletzten Noch nicht geklärt ist der Hergang eines Verkehrsunfalles, der sich am Samstag, gegen 11.35 Uhr, in Heilbronn auf der Kreuzung Karl-Wüst-Straße / Austraße ereignet hat. Der Fahrer eines Ford hatte die Karl-Wüst-Straße in Richtung Karl-Wüst-Brücke befahren und wollte nach links in die Austraße einbiegen. Während des Abbiegevorgangs kam es zum Zusammenstoß mit einem BMW, welcher ihm von der Karl-Wüst-Brücke her entgegenfuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden alle drei Fahrzeuginsassen leicht verletzt und kamen zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Da noch nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, wie die sich die Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt für die Beteiligten darstellte, bittet das Politeirevier Heilbronn Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07131/104-2500 zu melden.

Zaberfeld: Motorradfahrer schwer verletzt Am Samstag, gegen 15.45 Uhr, fuhr ein 62-Jähriger mit einem Motorroller auf der L 1103 von Sternenfels kommend in Richtung Leonbronn. Nachdem er eine Linkskurve gefahren war, nahm er plötzlich zwei entgegenkommende Kräder wahr, die sich mit hoher Geschwindigkeit auf seinem Fahrstreifen näherten. Nach einer kurzen Notbremsung steuerte der Rollerfahrer sein Gefährt in den Grünstreifen, um somit einen Zusammenstoß zu verhindern. Bei dem folgenden Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu, der Roller wurde total beschädigt. Von den entgegenkommenden Motorrädern ist nur bekannt, dass eines rot und das andere grün lackiert war. Das Polizeirevier Lauffen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07133/2090 zu melden.

Hohenlohekreis Mulfingen: Brand auf Bauernhof Am Sonntag, gegen 07.45 Uhr wurde der Feuerwehr ein Brand auf einem Bauernhof nahe Mulfingen gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand der komplette Dachstuhl eines Stalles in Flammen. In dem Dachgeschoß befanden sich neben einem Heulager auch Teile einer Melkanlage und ein Büro. Die Tiere, 5 Kühe, 4 Ochsen und 6 Kälber, die sich im darunterliegenden Stall befanden, konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Die Brandursache kann erst durch weitere Ermittlungen geklärt werde, die Höhe des Sachschadens ist noch nicht überschaubar. Die Löscharbeiten dauern eventuell bis in die Nachmittagsstunden des Sonntags an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-3333

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell