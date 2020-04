Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PM des PP Heilbronn vom 10.04.2020, Stand 11.00 Uhr

Heilbronn (ots)

Stadt- u. Landkreis Heilbronn

Neckarsulm-Obereisesheim: Kleinkraftradfahrer und Sozius bei Unfall verletzt

Zwei Verletzte sowie ein Sachschaden von insgesamt ca. 4800 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstag um 18.40 Uhr im Kreuzungsbereich Südstraße/Falltorstraße. Ein 47-Jähriger fuhr mit seinem VW Sharan auf der Südstraße in Richtung Falltorstraße. Dabei beachtete er nicht die Vorfahrt eines von rechts auf der Falltorstraße heranfahrenden Kleinkraftrads. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der 37-jährige Fahrer des Kleinkraftrads stürzte. Nach seiner Erstversorgung wurde er durch das DRK ins Krankenhaus eingeliefert. Der 38-jährige Sozius wurde leicht verletzt und begab sich in ambulante Behandlung. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Hohenlohekreis

Dörbach: Unfall im Gegenverkehr - Zeugen gesucht

Zu einem Streifvorgang im Begegnungsverkehr kam es am Donnerstag um 10.15 Uhr im Bereich der Klepsauer Straße. Ein 21-Jähriger fuhr von der B19 kommend geradeaus in die Klepsauer Straße. Gleich zu Beginn der Fahrbahnverengung in der Klepsauer Straße kam ihm ein schwarzer Van entgegen. Beide Fahrzeuge berührten sich mit den jeweils linken Außenspiegeln. Der Fahrer des schwarzen Vans hielt nicht an und fuhr in Richtung Rengershausen weiter. Bei dem Van handelt es sich vermutlich um einen asiatischen Hersteller, der Fahrer war Mitte 40, hatte eine Glatze und wird als etwas korpulenter beschrieben. Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zum Fahrzeug bzw. Fahrer machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Künzelsau unter Telefon 07940 9400 in Verbindung zu setzen.

