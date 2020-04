Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.04.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Bretzfeld: Häckslerbrand bei Siebeneich

Vermutlich ein technischer Defekt war die Ursache eines Häckslerbrandes am Donnerstagmittag bei Bretzfeld. Gegen 13.30 Uhr bemerkte ein 45-Jähriger, der mit seinem Traktor neben dem Häcksler fuhr, ein Feuer, welches unter dem Fahrzeug ausgebrochen war. Der 40-jährige Häckslerfahrer konnte die Arbeitsmaschine rechtzeitig verlassen und der Brand wurde gemeinsam von den Landwirte und der alarmierten Feuerwehr gelöscht. Die Feuerwehr war mit 10 Fahrzeugen und insgesamt 40 Einsatzkräften vor Ort. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 350.000 Euro.

Dörzbach: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Auf mehreren hundert Euro Sachschaden bleibt ein 20-Jähriger sitzen, sollte ein Unfallverursacher nicht gefunden werden. Der junge Mann fuhr am Donnerstag, gegen 10.15 Uhr, mit seinem Sprinter auf der Klepsauer Straße in Dörzbach in Richtung Krautheim. An einer Fahrbahnverengung kam ihm ein schwarzer Van entgegen und beide Autos trafen sich mit ihren Außenspiegeln. Der Van-Fahrer, ein eher korpulenter Mann, geschätzt Mitte 40 und mit Glatze, fuhr in Richtung Rengershausen davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Wer hat den Fahrer oder den Van gesehen? Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Künzelsau, Telefonnummer 07940 9400, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1013

E-Mail: heilbronn.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell