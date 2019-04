Polizei Aachen

POL-AC: Reifen geklaut

Eschweiler (ots)

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht (17.04.2019) über ein Dutzend Reifensätze mitsamt Alufelgen von dem Außengelände eines Autohändlers an der Landstraße 240 entwendet. Gegen 01.30 Uhr löste der Einbruchsalarm auf dem Gelände aus. Die Polizei konnte beim Eintreffen am Firmengelände jedoch nur noch die auf Ziegelsteinen aufgebockten Fahrzeuge vorfinden; von den Tätern fehlt jede Spur. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Der Schaden beläuft sich nach Angaben des Eigentümers auf mehrere tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0241/9577-33301 und (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 entgegen.

