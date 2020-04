Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom Ostersamstag, 11.04.2020 mit Beiträgen aus dem Landkreis Heilbronn und dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Stadt- und Landkreis Heilbronn

Neckarsulm: Flüchtiger Motorraddieb festgenommen Die Flucht eines 19-jährigen aus Bad Friedrichshall vor der Polizei war nur von kur-zer Dauer. Der junge Mann war mit der am Vortag, nach einer Probefahrt, unter-schlagenen 45er Enduro seines Bekannten in Amorbach unterwegs und wurde vom Besitzer am Karfreitag nachmittags fahrend entdeckt. Dieser verständigte die Polizei. Der Mann konnte auf einem Feldweg unterhalb des Reichertsbergs, an der dortigen Kleingartenanlage, durch die Polizei entdeckt werden. Unter Zurücklas-sung des Kraftrades flüchtete er zunächst zu Fuß in den angrenzenden Wald. Kur-ze Zeit später lief er einer weiteren Streife des Polizeireviers Neckarsulm in die Arme und wurde festgenommen. Zur Suche nach dem Flüchtigen war auch ein Polizei-hubschrauber eingesetzt. Der junge Mann war bei der Polizei kein Unbekannter. Er war bereits wegen diver-ser Diebstahlsdelikte anhängig und wird am Samstag dem Haftrichter vorgeführt.

Löwenstein: Die Polizei stellte viele Raser fest Vor allem Motorradfahrer waren am Karfreitag nachmittags viel zu schnell unter-wegs. Die Verkehrspolizei Weinsberg führte zwischen 14.00 und 17.30 Uhr in Hirrweiler und auf der L 1111, Vorhof, Geschwindigkeitsmessungen durch. Insgesamt wurden 18 Fahrzeugführer mit weit überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Spitzenreiter waren dabei zwei Motorradfahrer. Bei Hirrweiler wurde ein Kradfahrer mit 154 km/h gemessen bei erlaubten 100 km/h. Auf der L 1111 bei Vorhof war ein Motorradfahrer mit 127 km/h bei erlaubten 70 km/h unterwegs. Die beiden Motorradfahrer und zwei weitere Verkehrsteilnehmer müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Auffällig war, dass die Fahrer PS-starker PKW ebenso wie die motorisierten Zwei-radfahrer oftmals zu schnell unterwegs waren. Die Verkehrspolizei Weinsberg wird auch in den kommenden Ostertagen verstärkt ein Auge auf die Verkehrsteilnehmer richten, die in den Löwensteiner Bergen unterwegs sind.

Hohenlohekreis Mulfingen Schwere Kopfverletzungen zog sich ein 24-jähriger Radfahrer aus Ingelfingen auf dem Jagsttalradweg zwischen Mulfingen und Ailringen zu. Er war gegen 20.30 Uhr durch eine Gruppe Rehe am Waldrand abgelenkt und geriet in der Folge aus Un-achtsamkeit nach links von dem asphaltierten Radweg ab. Im angrenzenden Schot-terstreifen stürzte er und prallte mit dem Kopf auf. Da er keinen Fahrradhelm trug wurde er schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Würzburg geflogen.

