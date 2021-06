Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Mit 2,72 Promille in Varel kontrolliert - Polizei leitet Verfahren gegen 50-jährigen PKW-Fahrer ein

Varel (ots)

Am Sonntag wurde eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Varel in der Nebbsallee gegen 15.49 Uhr auf einen Pkw aufmerksam, den die Beamten anschließend am Marktplatz Ecke Mühlenstraße kontrollierten.

Am Steuer trafen sie auf einen 50-jährigen Fahrzeugführer, bei dem deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen wurde. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,72 Promille, so dass die Anordnung einer Blutprobenentnahme, die Einleitung eines Strafverfahrens sowie die Sicherstellung des Führerscheines folgten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell