POL-GM: 230321-199: Auto zerkratzt

Gummersbach (ots)

Ein schwarzer Peugeot ist am Montag (22. März) von Unbekannten zerkratzt worden. Der Wagen parkte zur Tatzeit, zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr in der Gummersbacher Innenstadt in der Straße "Auf der Platte" auf dem Parkplatz vor einem Studentenwohnheim. Der Peugeot wies auf der linken Fahrzeugseite einen Kratzer von 55 cm Länge und einen weiteren von 74 cm Länge auf.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

