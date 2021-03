Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 230321-196: Mountainbike gestohlen

Marienheide (ots)

In der Herreshagener Straße in Marienheide ist am Montag (22. März) ein Fahrrad aus einer Gartenhütte gestohlen worden.

Im Tatzeitraum zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens öffneten Unbekannte gewaltsam die Tür zur Gartenhütte. Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein grau-silbernes Mountainbike der Marke "White T Industries"

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell