Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 230321-197: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Gummersbach (ots)

Unbekannte haben versucht, in ein Einfamilienhaus in der Straße "Auf der Brück" einzubrechen.

Im Tatzeitrau zwischen 15 Uhr am Samstag und 12 Uhr am Montag (22. März) schlugen die Täter ein Fenster ein und hebelten an der Haustür. Ins Haus gelangten sie jedoch nicht.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

