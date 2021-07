Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall - dunkler Pkw flüchtig

Witten (ots)

Am Samstag (17. Juli) kam es in Witten gegen 23.20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Dortmunder Straße in Höhe Hausnummer 80.

Nach bisherigem Stand überquerte ein 41-jähriger Wittener die Dortmunder Straße an einer Fußgängerampel. Hier kam es zu einer Kollision mit einem Pkw, welcher auf der Dortmunder Straße in Richtung Dortmund fuhr. Dadurch kam der Wittener zu Fall und wurde leicht verletzt. Der Pkw-Fahrer entfernte sich ohne weitere Unfallaufnahme von der Örtlichkeit.

Es soll sich um einen dunklen Pkw gehandelt haben. Weiteres zu diesem Fahrzeug ist derzeit nicht bekannt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 909-5210 um Zeugenhinweise.

