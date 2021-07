Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Mofafahrer

Witten (ots)

Am Sonntag (18. Juli) kam es gegen 13.20 Uhr in Witten zu einem Verkehrsunfall auf der Rüsingstraße in Höhe Hausnummer 49.

Ein 78-jähriger Bochumer fuhr mit seinem Mofa auf der Rüsingstraße in Richtung Von-Waldthausen-Straße. Im Bereich der dortigen Straßenbahnschienen verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und kam zu Fall. Durch den Sturz wurde der Bochumer leicht verletzt.

Das hiesige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

