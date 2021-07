Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Radfahrerin

Bochum (ots)

Am Sonntag (18. Juli) kam es gegen 17.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Kosterstraße/Kemnader Straße in Bochum.

Eine 85-jährige Bochumerin fuhr auf der Kosterstraße in Richtung Haarstraße. In Höhe Kemnader Straße stürzte sie ohne erkennbaren Grund eigenständig mit ihrem Fahrrad. Dabei wurde sie so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Die Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat übernommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell