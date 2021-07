Polizei Bochum

POL-BO: Nach einem Verkehrsunfall mit einem vermutlich Verletzten sucht die Polizei nach Zeugen

Bochum (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Bochum-Eppendorf sucht die Polizei Zeugen. Am Unfallort fand sie am Freitagmorgen (16.) Blut und Fahrzeugteile, die vermutlich von einem E-Scooter stammen.

Beschädigt wurde ein geparkter Pkw in der Straße Im Kattenhagen 6. Als die Besitzer des Autos am Freitagmorgen (16.) gegen 8.20 Uhr zu ihrem Wagen kamen, stellten sie nicht nur frische Beschädigungen am Heck ihres Fahrzeuges fest. Sie fanden auch Blut im direkten Umfeld. Zusammen mit einem ebenfalls aufgefundenen Fahrzeugteil des Fluchtfahrzeugs besteht die Vermutung, dass es sich um einen E-Scooter handeln könnte. Bedingt durch den Aufprall (Schaden am Pkw rund 1.000 Euro) dürfte sich der oder die Flüchtige verletzt und an Ort und Stelle Blut verloren haben.

Die Polizei sicherte u. a. das Blut und die aufgefundenen Fahrzeugteile und verspricht sich darüber weitere Ermittlungsansätze.

Nun sucht die Polizei nach dem verletzten Flüchtigen mit dem E-Scooter und fragt: Wer hat in der Zeit von Donnerstag, 15.7.2021, 20.45 bis Freitag, 16.07.2021, 8.20 Uhr, entsprechende Beobachtungen im Bereich Im Kattenhagen unweit der Eppendorfer Straße gemacht?

Hinweise nimmt während der Geschäftszeiten das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0234 909-5206 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell