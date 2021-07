Polizei Bochum

POL-BO: Sachbeschädigung - Polizei fahndet mit Foto

Herne (ots)

Bereits am Sonntag, dem 30.05.21, kam es in Herne in der Zeit zwischen 06.50 Uhr bis 07.00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an der U35-Haltestelle "Schloß-Strünkede" (Bahnhofstraße). Ein noch unbekannter männlicher Täter entnahm hier einen Feuerlöscher aus einer Halterung, beschädigte diese und entleerte das Löschmittel im Haltestellenbereich. Mit richterlichem Beschluss liegt jetzt ein Foto des Tatverdächtigen zur Veröffentlichung in den Medien vor. https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/herne-sachbeschaedigung Wer kennt den auf dem Foto abgelichteten Mann? Hinweise bitte an 0234 909-8510 oder außerhalb der Geschäftszeiten an 0234 909-4441 (Kriminalwache).

