POL-COE: Coesfeld, Alte Münsterstraße/Grauer Citroen C3 beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat einen grauen Citroen C3 beschädigt. Das Auto parkte zwischen 15.45 Uhr am Samstag (29.05.21) und 12 Uhr am Sonntag (30.05.21) an der Alte Münsterstraße in Coesfeld und an der Bahnhofstraße in Heek. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14-0 um Hinweise.

