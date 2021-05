Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Höven/ 40 Kilogramm Erdbeeren gestohlen

Coesfeld (ots)

Rund 40 Kilogramm Erdbeeren haben Unbekannte von einem Hof in Höven gestohlen. Zwischen 16 Uhr am Samstag (29.05.21) und 9 Uhr am Sonntag (30.05.21)betraten die Täter durch das Herunterdrücken eines Zauns einen Gewächstunnel. Dort pflückten sie die rund 40 Kilogramm Erdbeeren.

Wenig später meldeten Zeugen den Fund von drei mit Erdbeeren gefüllten Müllsäcken in Höhe des Wertstoffhofs in Höven. Die Polizei Coesfeld bittet unter 02541-14-0 um Hinweise.

