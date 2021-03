Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ unter Alkoholeinfluss unterwegs ++ Einbrecher stehlen Motorsäge ++ Diebstahl von Baustelle ++

Lüneburg

Lüneburg

Lüneburg - versuchte Einbrüche/ Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Zwischen dem 12.03.21, 20.30 Uhr, und dem 14.03.21, 18.00 Uhr, versuchten unbekannte Täter in eine Arztpraxis in der Straße Am Schifferwall einzubrechen. Die Täter verursachten Sachschäden an zwei Türen, gelangten jedoch nicht in die Praxis hinein. Im Verlauf des Wochenendes versuchten Unbekannte außerdem in die Lager eines Kiosks auf dem Klinikgelände Am Wienebütteler Weg einzubrechen. Auch dieser Einbruchversuch schlug fehl. Es entstanden jedoch Sachschäden von mehreren hundert Euro. In ein Lebensmittelgeschäft in der Straße Bei der St.-Nikolaikirche brachen Unbekannte in der Nacht zum 15.03.21 ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Schloss, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Vermutlich stahlen die Täter etwas Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Bardowick - Einbrecher stehlen Werkzeug

Zwischen dem 12. und 15.03.21 brachen unbekannte Täter einen Daimler Vito auf, der in der Straße Im Kuhreiher abgestellt war. Aus dem Vito stahlen die Täter mehrere Werkzeugkoffer und Arbeitsgeräte. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/799400, entgegen.

Lüneburg - Schuppen aufgebrochen - Pedelec gestohlen

Ein noch unbekannter Täter brach am 14.03.21, gegen 22.15, im Deutsch-Evern-Weg einen Fahrradschuppen auf und stahl daraus ein weißes Damen-Pedelec Prophete. Ein Zeuge sah den Dieb noch und sprach ihn an. Der Täter flüchtete jedoch. Aus dem Fahrradschuppen war außerdem ein orange-schwarzes Mountainbike Bergamont verschwunden. Es ist möglich, dass der gleiche Täter auch dieses Fahrrad entwendet hat. Es entstanden Schäden von mehreren hundert Euro. Bei dem Täter handelte es sich um einen kräftig gebauten Mann, 170 bis 180 cm groß, bekleidet mit einer grauen Jacke mit großer Kapuze. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Thomasburg - Diebstahl von Baustelle

Am 14.03.21, zwischen 20.00 und 22.15 Uhr, betraten unbekannte Täter eine Baustelle in der Alte Heerstraße. Die Täter stahlen zwei Tieflöffel und eine Schnellwechselvorrichtung. Es entstanden Schäden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/900590, entgegen.

Amelinghausen - Einbruch in Mobilheim

In der Nacht zum 14.03.21, versuchten unbekannte Täter in ein Mobilheim einzubrechen, welches auf einem Campingplatz im Mühlenkamp steht. Die Täter drangen zwischen 23.00 und 10.00 Uhr in das Vorzelt ein und versuchten zudem das Mobilheim zu öffnen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Täter gelangten jedoch nicht hinein. Hinweise nimmt die Polizei Amelinghausen, Tel.: 04132/939820, entgegen.

Lüneburg - ohne Zulassung und Führerschein unterwegs

Ein 36 Jahre alter BMW-Fahrer wurde am Sonntagvormittag, 14.03.21, in der Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße von einer Polizeistreife kontrolliert, da sich an dem Pkw ein Kennzeichen ohne Zulassungsstempel befand. Wie sich herausstellte, war der Pkw nicht zugelassen und der 36-Jährige ist zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Da es nicht das erste Mal ist, dass der BMW-Fahrer mit diesen Delikten aufgefallen ist, wurden die Kennzeichen sichergestellt. Weiterhin wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und Strafverfahren u.a. wegen Kennzeichenmissbrauchs gegen ihn eingeleitet.

Lüneburg - Totalschäden nach Unfall

Am 14.03.21, gegen 14.30 Uhr, fuhr ein 26-Jähriger mit seinem Mercedes von der B216 auf die L221 in Richtung Hafen. Nach ersten Erkenntnissen wendete der Mercedes-Fahrer in Bereich des Einfädelungsstreifens, wobei er einen 79-Jährigen übersah, der mit seinem VW Golf auf der L221 ebenfalls in Richtung Hafen fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem an beiden Pkw jeweils Totalschaden entstand. Der VW-Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall zudem leicht verletzt. Wie sich herausstellte, stand der Mercedes-Fahrer zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,73 Promille. Dem 26-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Lüchow-Dannenberg

Wustrow - Einbrecher stehlen Motorsäge

In der Nacht zum 15.03.21 brachen unbekannte Täter in Geschäftsräume in der Straße Am Bahnhof ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster, durchwühlten die Räume und stahlen u.a. eine Motorsäge der Marke Stiel sowie diverse Sägeketten. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Uelzen

Uelzen/ Suderburg - unter Alkoholeinfluss unterwegs

Am Sonntagvormittag, 14.03.21, wurde ein 57 Jahre alter Mofa-Fahrer in der Blumenstraße in Holdenstedt von der Polizei kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mofa-Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,14 Promille. Ebenfalls am Sonntag, gegen 22.10 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife auf der B4 den 37 Jahre alten Fahrer eines Daimler-Chrysler. Der 37-Jährige stand ebenfalls unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Im Pkw des 37-Jährigen fanden die Polizeibeamten zudem eine griffbereit liegende Schreckschusswaffe vor. Diese wurde sichergestellt. Beiden Fahrern wurde jeweils die Weiterfahrt untersagt, ihnen wurde jeweils eine Blutprobe entnommen und entsprechende Verfahren gegen sie eingeleitet.

Bad Bevensen - Fahrt unter Drogeneinfluss

Den 33 Jahre alten Fahrer eines VW kontrollierten Polizeibeamte am Nachmittag des 14.03.21 im Fritz-Reuter-Weg. Wie sich herausstellte, stand der VW-Fahrer unter dem Einfluss von Drogen. Ein Urintest reagierte positiv auf THC und Amphetamin. Die Weiterfahrt wurde dem VW-Fahrer untersagt, hm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell