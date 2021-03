POL-LG: ++ Feier von gut 20 Personen trotz Corona-Pandemie eskaliert ++ einschreitende Streifenwagenbesatzung angegriffen und geschubst - zwei Beamte verletzt ++ Polizei ermittelt u.a. wegen ...

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg (ots)

++ Feier von gut 20 Personen trotz Corona-Pandemie eskaliert ++ einschreitende Streifenwagenbesatzung angegriffen und geschubst - zwei Beamte verletzt ++ Polizei ermittelt u.a. wegen Gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Polizeivollzugsbeamte ++

Lüchow-Dannenberg - Gusborn, OT. Zadrau

Wegen Gefährlicher Körperverletzung, Widerstands gegen Polizeivollzugsbeamte, Verdacht des Landfriedensbruchs und versuchter Gefangenenbefreiung ermittelt die Polizei nach einem Vorfall in den Nachtstunden zum 14.03.21 im Umfeld einer größeren Feierlichkeit trotz Corona-Pandemie auf einem Grundstück in Zadrau. Nach einem Anruf und einem telefonischen Hinweis, dass in einem Wohngebäude in Zadrau eine Feier stattfinde und sich dort mehrere Personen aufhalten würden, suchte eine Streifenwagenbesatzung gegen 00:30 Uhr das Grundstück auf und konnte dort auf dem Grundstück sowie einem Nebengebäude auf gut 20 Personen treffen, die dort feierten. Bei Eintreffen der Beamten flüchteten mehrere Personen aus einem Hinterausgang. Parallel versperrten mehrere Personen den Beamten den Weg, schubsten und griffen die Beamten an. In der Folge kam es zu einem Handgemenge, bei dem die Beamten einen der vermeintlichen Täter aus der Widerstandshandlung auf dem Grundstückstück festhalten konnten. Dabei versuchte mindestens ein weiterer junger Mann diesen aus der polizeilichen Maßnahmen zu befreien.

Auch nachdem der vermeintliche 57 Jahre alte Grundstückeigentümer durch die Partygäste geweckte wurde, entspannte sich die Situation nicht. Stattdessen bedrängte der Mann zusammen mit Angehörigen abermals die Polizeibeamten und griff diese an. Die Beamten setzten in zwei Fällen Pfefferspray ein. Aufgrund der eskalierende Situation zogen sich die Beamten in der Folge vom Grundstück zurück. Mit Eintreffen von mehreren Streifenwagenbesatzungen u.a. auch aus Lüchow, Lüneburg, Uelzen und Salzwedel umstellten die Beamten das Grundstück und betraten mit Beschluss der Staatsanwaltschaft Lüneburg Grundstück und Gebäudekomplex. Hierbei konnten Personen aus verschiedenen Haushalten, jedoch nicht die teilweise auf dem Grundstück wohnenden Hauptverantwortlichen, angetroffen werden. Da die vermeintlichen Hauptverantwortlichen ihr Wohngebäude verlassen hatten, wurde das Wohngebäude durch die Polizeibeamte verschlossen. Die Polizei ermittelt aktuell gegen gut ein Dutzend Personen in diesem Komplex und hat parallel Verfahren wegen des Verstoßes gegen die Niedersächsische Corona-Verordnung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Zwei Polizeibeamte erlitten leichte Verletzungen. Sie konnten nach Behandlung in der Elbe-Jeetzel-Klinik nach Hause entlassen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell