Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Polizei sucht mit Foto nach Vermisstem Hans-Jürgen M. ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg - Wer hat Hans-Jürgen M. gesehen?

Seit 11.03.21, 16:00 Uhr, wird der 69 Jahre alte Hans-Jürgen M. aus Lüneburg vermisst. Der 69-Jährige leidet an einer schweren Erkrankung. Er hat seine Wohnung in Lüneburg am Donnerstagnachmittag mit unbekanntem Ziel verlassen. Sein Aufenthaltsort ist seither unbekannt. Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- altersgemäße Erscheinung, - 178 cm groß, - schlank, - grau-braune, lange, ungepflegte Haare, - Brillenträger,

Der Vermisste hat einen Rollator dabei, den er zum Gehen benötigt.

Wer Hans-Jürgen M. gesehen hat, wird gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

++ Ein Foto kann unter www.polizeipresse.de heruntergeladen werden. ++

