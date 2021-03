Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ 10.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall auf der Umgehungsstraße - Zeugen gesucht ++ Scheibenwischer abgebrochen, Mann zu Boden gerissen ++ gegen Baum gefahren ++

Lüneburg (ots)

Presse - 10.03.2021 ++

Lüneburg

Bleckede - versuchter Einbruch

Unbekannte Täter haben am Montagvormittag, 08.03.21, versucht ein auf Kipp stehendes Fenster an einem Wohnhaus in der Straße Kantorgärten aufzuhebeln. Der Versuch misslang, jedoch entstand ein Schaden am Fenster. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel.: 05852/951170, entgegen.

Lüneburg - Scheibenwischer abgebrochen, Mann zu Boden gerissen

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am 09.03.21, gegen 19.05 Uhr, einen Täter, wie dieser gegen einen VW Golf trat und schlug, der in der Straße Auf der Altstadt abgestellt war. Weiterhin wurde bei dem VW ein Scheibenwischer abgebrochen. Eingesetzte Polizeibeamte konnten im Bereich des Johann-Sebastian-Bach-Platzes einen 27-Jährigen antreffen, bei dem es sich angesichts der Personenbeschreibung des Zeugen höchstwahrscheinlich um den Täter handelte. Der 27-Jährige war eine knappe halbe Stunde zuvor bereits in der Obere Schrangenstraße aufgefallen, wo er Streit mit einem anderen Mann hatte. Diesen soll er nach ersten Erkenntnissen von hinten umfasst und zu Boden gerissen haben. Weiterhin steht eine Beleidigung eines weiteren Mannes und der eingesetzten Polizeibeamten im Raum. Der 27-Jährige verbrachte zur Verhinderung weiterer Straftaten einige Stunden im Polizeigewahrsam. Es besteht der Verdacht, dass er zum Zeitpunkt der Taten unter dem Einfluss von Drogen stand. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - 10.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall auf der Umgehungsstraße - Zeugen gesucht

Am 09.03.21, gegen 16.40 Uhr, kam es auf der B 209 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ca. 10.000 Euro Sachschaden entstand. Ein 34-Jähriger hatte mit seinem BMW X3 den linken Fahrstreifen der Ostumgehung Lüneburg in Fahrtrichtung Norden befahren. Kurz vor der Anschlussstelle Deutsch Evern wurde der 34-Jährige nach eigenen Angaben auf der rechts von einem dunklen Audi überholt, der sich anschließend knapp vor dem BMW dann auf der linken Fahrspur einordnete. Der BMW-Fahrer erschrak nach eigenen Angaben derart, dass er erst nach links zog und mit der Mittelleitplanke kollidierte und dann nach rechts zog und dort gegen die Leitplanke stieß. Der unbekannte Audi-Fahrer soll anschließend die Fahrt fortgesetzt haben. Zeugen, die den Unfall des BMW beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung zu setzen.

Lüneburg - unter Alkoholeinfluss unterwegs

Am 10.03.21, gegen 02.05 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Bögelstraße den 32 Jahre alten Fahrer eines Pkw BMW. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der BMW-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,91 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem 32-Jährigen untersagt und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - mit nichtzugelassenem Pkw verunfallt - gegen Baum gefahren

Wegen Verkehrsunfallflucht und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt die Polizei gegen einen 34 Jahre alten Fahrer eines Pkw BMW. Der Mann aus Dannenberg war in den frühen Morgenstunden des 10.03.21 gegen 05:00 Uhr auf dem Ortsverbindungsweg Dannenberg - Pisselberg aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links vom Weg abgekommen, gegen einen Baum gefahren und im Graben gelandet. Es entstand ein Sachschaden von gut 1000 Euro. Verletzt wurde niemand. Nach dem Unfall kam der Mann nicht seinen Pflichten nach, so dass die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Uelzen

Uelzen - Einbrüche in Firmengebäude - keine Beute

In zwei Firmengebäude Im Böh brachen Unbekannte in der Nacht zum 10.03.21 ein. Dabei warfen die Täter jeweils Fenster ein, gelangten in einem Fall ins Gebäude, konnte jedoch keine Beute machen. In zweiten Fall wurde eine Alarmanlage ausgelöst, so dass die Täter gegen 04:15 Uhr von der weiteren Tatausführung abließen. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - betrunken unterwegs

Einen 63 Jahre alten Fahrer eines Pkw Ford aus Dortmund stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 09.03.21 im Eschenkamp. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 22:00 Uhr stellten die Beamten einen Alkoholwert von 0,76 Promille fest. Aufgrund festgestellter Ausfallerscheinungen erwartet den Mann ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Uelzen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 27 Jahre alten Fahrer eines Pkw Renault Twingo stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 09.03.21 in der Nordallee. Bei der Kontrolle des Mannes aus dem Bereich Bevensen stellten die Beamten gegen 16:40 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

Uelzen - Geldbörse beim Einkaufen gestohlen

Die Geldbörse einer 66-Jährigen erbeuteten Unbekannte in den späten Nachmittagsstunden des 09.03.21 in einem Einkaufsmarkt in der Veerßer Straße. Dabei kam die Börse gegen 17:30 Uhr beim Einkaufen weg. Die Polizei ermittelt und mahnt zur Umsicht. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

