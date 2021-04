Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sachbeschädigungen auf Schulhof in Drentwede - Kind bei Verkehrsunfall in Weyhe verletzt ---

Diepholz (ots)

Drentwede - Sachbeschädigungen

Am Dienstag wurden in der Zeit von 13.00 Uhr bis 16.45 Uhr mehrere Sachbeschädigungen auf dem Schulhof der Grundschule in der Schulstraße verübt. Unbekannte haben mit einem Radkreuz eine Holzhütte beschädigt und auf einen Container eingeschlagen. Das Radkreuz ließen die Täter auf dem Schulhof zurück. Der angerichtete Schaden beträgt mehrere Hundert Euro.

Sulingen - Diebstahl

In der Zeit von Dienstag, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 07:15 Uhr, entwendeten Unbekannte aus einem Schuppen in Sulingen, Hasenkamp, einen darin abgestellten E-Roller im Wert von ca. 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Stuhr - Verkehrsunfall

Am Mittwochnachmittag gegen 16:45 Uhr ereignete sich in der Kladdinger Straße in Stuhr ein Verkehrsunfall. Ein 61-Jähriger sowie eine 42-Jährige, beide aus Stuhr, befuhren hintereinander die Kladdinger Straße in Fahrtrichtung Stuhr. Als der 61-jährige Fahrer seinen VW Beatle verkehrsbedingt zum Stehen brachte, erkannte die Dame mit ihrem Dacia dies zu spät und fuhr auf den Beatle auf. An beiden Pkw entstand Sachschaden von ca. 3500 Euro. Der Beatle-Fahrer wurde durch Aufprall leicht verletzt.

Stuhr - E-Scooter ohne Versicherung

Ein 11-jähriges Mädchen war gestern mit Wissen der Mutter mit einem E-Scooter in der Marcusstraße unterwegs. Gegen 18.00 Uhr stoppte die Polizei das Mädchen, da an dem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen vorhanden war. Die Mutter ließ die Fahrt ihrer Tochter mit dem E-Scooter zu, obwohl sie wusste das keine Versicherung vorlag. Sie erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Weyhe - Verkehrsunfall

Ein 11-jähriger Junge wurde am Mittwoch gegen 18.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Junge befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg an der Hauptstraße und querte die Einmündung Schulstraße. Ein 56-jähriger Pkw-Fahrer wollte von der Hauptstraße nach rechts in die Schulstraße abbiegen und übersah dabei den Radfahrer. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß und der 11-Jährige stürzte. Der 11-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

