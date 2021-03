Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Sporthalle der Geschwister-Scholl-Schule gerät in Brand - Pressemeldung Nr. 3

Heideberg (ots)

Nach dem Brand einer Sporthalle am Freitagabend dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg weiter an. Eine Überprüfung des Brandorts am Montagmorgen ergab, dass das Gebäude einsturzgefährdet ist. Eine Begehung und Untersuchung der abgebrannten Halle ist damit vorerst nicht möglich. Der Brandort ist bis auf Weiteres beschlagnahmt.

Die Ermittlungen sowie die Berichterstattung werden fortgesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell