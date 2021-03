Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand einer Gartenhütte

Mannheim (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 13.30 Uhr, brach in einer Gartenhütte im Bereich "Am Brunnengarten" aus bislang unbekannter Ursache ein Brand aus. Trotz des schnellen Eingreifens der Mannheimer Berufsfeuerwehr brannte die Gartenhütte vollständig nieder. Das Schadensausmaß ist bislang noch nicht bekannt. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Bandursache sind aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell