Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis): Einbruch in mehrere Parzellen der Gartenfreunde - Polizei sucht Zeugen

Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis): (ots)

Gleich in mehrere Parzellen der Gartenfreunde Sandhausen wurde in der Zeit zwischen Freitag, 12.03.2021, 16 Uhr und Samstag, 13.03.2021, 16 Uhr eingebrochen. Bislang unbekannte Täter überstiegen mittels Leiter den Schutzzaun und gelangten so auf das Gelände. Hier wurden mehrere Gartentore sowie Gartenhäuser aufgebrochen. Ob auch etwas entwendet wurde, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Sandhausen unter Tel.: 06224 248-1 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell