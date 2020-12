Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw-Reifen in Elsfleth beschädigt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Donnerstag, 24. Dezember 2020, 21:00 Uhr bis Freitag, 25. Dezember 2020, 11:00 Uhr, einen Reifen des Pkw-Mercedes, der ordnungsgemäß auf einer Hausauffahrt in der Ulmenstraße in Elsfleth abgestellt war.

Die Täter zerstachen den Reifen mit einem unbekannten Werkzeug. Der Schaden wurde auf etwa 200 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0, entgegen.

