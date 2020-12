Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Großenkneten-Huntlosen, LK Oldenburg: Verkehrsunfall mit Sachschaden

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am 26.12.2020 gegen 01:00 Uhr kam es auf der Hegeler-Wald-Straße in Großenkneten OT. Huntlosen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ca. 5500 Euro Sachschaden entstand. Ein 19jähriger Mann aus der Gemeinde Großenkneten war mit einem Pkw VW auf der Hegeler-Wald-Straße in Richtung Huntlosen unterwegs. Ausgangs einer Rechtskurve kam der 19jährige mit dem Pkw ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Der 19jährige prallte mit dem Pkw gegen einen Baum. Am Pkw entstand Totalschaden. Zum Glück blieb der Fahrzeugführer unverletzt.

