Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Fahrzeugteile gestohlen/ Katalysatoren stahlen Unbekannte am Montag aus Autos in Göppingen.

UlmUlm (ots)

Laut Angaben der Polizei standen die Fahrzeuge auf einem Parkplatz in der Christian-Grüner-Straße. An drei Autos flexten die Diebe zwischen 8.30 und 13 Uhr die Katalysatoren ab. Zuvor hatten Unbekannte die Autos mit einem Wagenheber angehoben. So gelangten sie an die Unterseite und konnten unbemerkt arbeiten. Mit der Beute flüchteten sie.

Am Montag wurde der Polizei ein weiterer Diebstahl bekannt: Ein 50-Jähriger stellte sein Pedelec gegen 07.15 Uhr in der Christian-Grüner-Straße bei den Fahrradabstellplätzen ab. Mit einem Schloss sicherte er das Fahrrad an einem Laternenmast. Als er gegen 15.30 Uhr sein Zweirad holen wollte, war das Rad verschwunden. In beiden Fällen ermittelt jetzt die Polizei (Tel. 07161/632360). Sie prüft auch einen möglichen Tatzusammenhang.

Tipp der Polizei: Der beste Diebstahl-Schutz ist ein stabiles Fahrradschloss, zum Beispiel ein Bügel- oder Panzerkabelschloss. Beim Kauf sollte man unbedingt auf "geprüfte Qualität" und hochwertiges Material (durchgehärteten Spezialstahl) sowie massive Schließsysteme achten. Das Schloss sollte außerdem groß genug sein, um das Fahrrad mit dem Rahmen an einem festen Gegenstand anzuschließen, zum Beispiel einen Fahrradständer oder Laternenpfahl.

++++1999888 1999689

Bernd Kurz / Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell