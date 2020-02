Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei gereift vermissten Mann auf

Goldberg (ots)

Fast 30 Stunden irrte ein 48-jähriger Mann in der Region Below herum, bevor ihn die Polizei am frühen Montagabend schließlich fand. Der Mann war am Sonntag mit seinem Fahrrad aufgebrochen, um einen Verwandten zu besuchen. Dort kam er jedoch nicht an, sodass die Polizei über sein Verschwinden informiert wurde. Die Polizei suchte nach dem Vermissten und brachte hierzu auch einen Fährtenhund sowie den Polizeihubschrauber zum Einsatz. Schließlich entdeckten die Polizisten den 48-Jährigen am Montag gegen 17:30 Uhr nahe der Ortschaft Zidderich. Seinen Angaben zufolge habe er sich in einem Waldstück verirrt und auch die Nacht zum Montag im Freien verbracht. Der Mann, der den Vorfall augenscheinlich unverletzt überstand, wurde anschließend seinen Angehörigen übergeben.

